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На Київщині зафіксували кілька температурних рекордів — де було найтепліше

8 лютого 2024 14:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині зафіксували кілька температурних рекордів — де було найтепліше
Люди гуляють в парку. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6°C.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського у четвер, 8 лютого. 

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Фахівці розповіли, що 4 лютого на Метеорологічній станції "Бориспіль" зафіксовані одразу декілька нових рекордів:

  • середня добова температура повітря сягнула до +7.1°C. Попередній рекорд був зафіксований у 2004 році +5.7°C;
  • максимальна добова температура повітря +10.1°C. Такі ж показники були 2004 року — +8.5°C.
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Скриншот допису ЦГО у Telegram

Нового температурного рекорду не довелося довго чекати. Вже 6 лютого рекордно високі температурні показники зафіксували у Вишгороді.

"Максимальна добова температура повітря була +10.6°C Попередній рекорд був зафіксований у 2004 році: +10.0°C", — йдеться у повідомленні. 

Того ж дня на Агрометеорологічній станції "Миронівка" зафіксований ще один рекорд 31-річної давнини. Максимальна добова температура повітря склала +7°C. Попередній схожий рекорд в цей день фіксували у 1993 році. Тоді цей показник сягнув +6.1°С.

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Скриншот допису ЦГО у Telegram

Вже 7 лютого два температурні рекорди зафіксували у Києві.  Максимальна температура повітря досягла 9,7°C, що на 0,5°C вище попереднього рекордного показника для цього дня 2004 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°C, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2004 року на 0,4°C, а кліматичну норму — на 10,5°C. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню", — пояснюють фахівці.

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Скриншот допису ЦГО у Telegram

Температурними рекордами відзначився і Фастів. Там 7 лютого зафіксували одразу три рекордно високі температури на цю пору:

  • середня добова температура повітря: +6,7 °C;
  • найтепліша мінімальна температура повітря +4,8 °C;
  • максимальна добова температура повітря: +9,8 °C. 

Подібні показники усіх трьох рекордів були ще 2004 року. 

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Скриншот допису ЦГО у Telegram

Нагадаємо, що рекордні показники термометрів у столиці фіксували й восени 2023 року. Так, Центральна геофізична обсерваторія зазначала, що ця осінь у Києві стала однією з найтепліших за всю історію спостережень.

Також ми писали, що 30 жовтня столиця пережила історичне тепло — температура повітря піднялася до +20,6°С, побивши попередній рекорд 2013 року.

Крім того, Всесвітня метеорологічна організація при ООН підтвердила новий температурний рекорд у Європі — на рівні 48,8°C.

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