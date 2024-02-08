В Киевской области зафиксировали несколько температурных рекордов — где было теплее всего

Люди гуляют в парке. Фото: Суспільне

В Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10.6°C.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 8 февраля.

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Новые температурные рекорды в Киеве и области

Специалисты рассказали, что 4 февраля на Метеорологической станции "Борисполь" зафиксировано несколько новых рекордов:

средняя суточная температура воздуха достигла +7.1°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2004 году +5.7°C;

максимальная суточная температура воздуха +10.1°C. Такие же показатели были в 2004 году — +8.5°C.

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Нового температурного рекорда не пришлось долго ждать. Уже 6 февраля рекордно высокие температурные показатели зафиксировали в Вышгороде.

"Максимальная суточная температура воздуха была +10.6°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2004 году: +10.0°C", — говорится в сообщении.

В тот же день на Агрометеорологической станции "Мироновка" зафиксирован еще один рекорд 31-летней давности. Максимальная суточная температура воздуха составила +7°C. Предыдущий схожий рекорд в этот день фиксировали в 1993 году. Тогда этот показатель составил +6.1°С.

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Уже 7 февраля два температурных рекорда зафиксировали в Киеве. Максимальная температура воздуха достигла 9,7 °C, что на 0,5 °C выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°C, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4°C, а климатическую норму — на 10,5°C. По многолетним показателями такая температура воздуха соответствует 1 апреля", — объясняют специалисты.

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Температурными рекордами отличился и Фастов. Там 7 февраля зафиксировали сразу три рекордно высокие температуры на эту пору:

средняя суточная температура воздуха: +6,7 °C;

теплая минимальная температура воздуха +4,8 °C;

максимальная суточная температура: +9,8 °C.

Подобные показатели всех трех рекордов были еще в 2004 году.

Скриншот сообщения ЦГО в Telegram

Напомним, что рекордные показатели термометров в столице фиксировали осенью 2023 года. Центральная геофизическая обсерватория отмечала, что эта осень в Киеве стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений.

Также мы писали, что 30 октября столица пережила историческое тепло — температура воздуха поднялась до +20,6°С, побив предыдущий рекорд 2013 года.

Кроме того, Всемирная метеорологическая организация при ООН подтвердила новый температурный рекорд в Европе на уровне 48,8°C.