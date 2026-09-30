Атака РФ на Київщину: у Вишгороді загинула дитина

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

У Вишгороді Київської області внаслідок масованої ракетної атаки Росії загинула дитина. На місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили під уламками конструкцій дитину 2012 року народження.

Про це повідомляє ДСНС, повідомляє Новини.LIVE.

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Під завалами будинку загинула дитина

Рятувальники намагалися врятувати дитину, однак вона загинула.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Крім того, у Вишгороді виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Вогонь знищив вісім гаражів. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів наразі уточнюється.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Усі пожежі вже ліквідували. Водночас роботи з ліквідації наслідків російської атаки у Вишгороді тривають.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 29 вересня у Солом’янському районі Києва після вибуху під час атаки РФ загорівся приватний будинок. Пожежа також охопила літню кухню, яку використовували як житлове приміщення, до приїзду рятувальників вогонь намагалися загасити сусіди та інші мешканці.