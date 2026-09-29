Пожежа в Києві після атаки РФ: що сталося в Солом’янському районі

Наслідки атаки РФ на Київ у Солом'янському районі 29 вересня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Солом’янському районі Києва після вибуху під час атаки РФ загорівся приватний будинок. Вогонь також охопив літню кухню, яку використовували як житлове приміщення. До приїзду рятувальників пожежу намагалися загасити сусід та інші мешканці.

Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у вівторок, 29 вересня.

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Будинок, який загорівся внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Жителі Києва про пожежу після атаки РФ

Сусід господарки будинку Артем розповів, що під час атаки перебував у ліжку. Він побачив, як неподалік щось впало, після чого одразу побіг допомагати відкрити двері та ворота.

За словами чоловіка, він разом із сусідами почав намагатися загасити пожежу ще до приїзду рятувальників. Вогонь охопив будинок та літню кухню, яку також використовували як житлове приміщення.

Наслідки атаки РФ на Київ у Солом'янському районі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Після приїзду вогнеборців Артем попросив їх насамперед звернути увагу на будинок, оскільки той уже почав горіти.

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"Разом із сусідами почали все гасити", — зазначив Артем.

Руйнування внаслідок пожежі після атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Чи були люди в будинку

Господарів оселі та дитини під час атаки вдома не було. Ніхто не постраждав.

Артем зазначив, що вибух почув приблизно о 6:15. За його словами, вікно в його будинку було спрямоване безпосередньо на ту частину будинку, куди щось впало.

Артем також розповів, що мешканці району вже звикли до гучних звуків через близькість до Жулян.

"Так, ми вже звикли за ці п’ять років. Звикли всі".

Новини.LIVE інформували, що 29 вересня після ранкової атаки РФ на вулиці Жилянській у Києві поліція оточила небезпечну ділянку через виявлену бойову частину. Периметр перекрили, а рятувальники та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Внаслідок атаки в Голосіївському районі постраждала одна людина, а в Солом’янському районі пошкоджено два приватні будинки.

Новини.LIVE також писали, що 29 вересня внаслідок ранкової російської атаки на Київ пошкоджено шестиповерховий житловий будинок у Голосіївському районі. У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Одна людина зазнала поранень, ще десятьох мешканців евакуювали, а займання після ударів уже ліквідували.