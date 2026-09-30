Атака РФ на Киевскую область: в Вышгороде погиб ребенок

Спасатели на месте атаке. Фото: ГСЧС

В Вышгороде Киевской области в результате массированного ракетного удара со стороны России погиб ребенок. В месте попадания был разрушен частный жилой дом. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили под обломками конструкций ребенка 2012 года рождения.

Об этом сообщает ГСЧС, передает «Новости.LIVE».

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Под завалами дома погиб ребёнок

Спасатели пытались спасти ребенка, однако он погиб.

Спасатель на месце атаки. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Вышгороде возникли пожары в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Огонь уничтожил восемь гаражей. Количество поврежденных и уничтоженных автомобилей в настоящее время уточняется.

Спасатели на месте атаки. Фото: ДСНС

Все пожары уже ликвидированы. В то же время работы по ликвидации последствий российской атаки в Вышгороде продолжаются.

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Как сообщали Новини.LIVE, днём 30 сентября в Обуховском районе Киевской области в результате атаки вражеского БПЛА было повреждено здание супермаркета. После удара там возник пожар, на место направили бригады экстренной медицинской помощи. Предварительно, в результате атаки могут быть пострадавшие.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 сентября в Соломенском районе Киева после взрыва во время атаки РФ загорелся частный дом. Пожар также охватил летнюю кухню, которую использовали в качестве жилого помещения; до приезда спасателей огонь пытались потушить соседи и другие жильцы.