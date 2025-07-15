На Киевщине ограничили движение по аварийному мосту — детали

На Киевщине закрыли проезд по аварийному мосту — где нет хода
В селе Лебедевка в Вышгородском районе Киевской области временно ограничили движение по аварийному мосту. Вместо него открыли проезд по временному.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киевской области во вторник, 15 июля.
На Киевщине ограничили движение по аварийному мосту — что известно
Во вторник, 15 июля, стало известно, что основную переправу в селе Лебедевка в Вышгородском районе Киевской области закрыли на ремонт.
Вместо этой переправы открыли проезд по временному мосту. Он заменит основной на время ремонта.
"Водители, сообщаем, что из-за аварийного состояния движение по мосту в селе Лебедевка, что на автодороге С100820 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов, временно ограничено с целью обеспечения безопасности дорожного движения'', — говорится в сообщении полиции.
А также отмечается, что с сегодняшнего дня, с 15 июля 2025 года, объезд организован по параллельному временному мосту.
Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и учитывать эту информацию, планируя маршруты.
Стоит заметить, что мост в Лебедевке давно нуждается в восстановлении. Он работал с серьезными весовыми ограничениями. Завершить ремонт моста планируют в первом полугодии 2026 года.
А пока его функции будет выполнять деревянная временная переправа, которую возвели буквально за месяц. Сооружение позволит снять транспортное напряжение в этом районе.
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