Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині закривають рух транспорту на одній з ділянок — як об'їхати arrow

На Київщині закривають рух транспорту на одній з ділянок — як об'їхати

9 січня 2024 16:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині закривають рух транспорту на одній з ділянок — як об'їхати
Ділянка, на які проводитимуть ремонт. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Вишгороді на Київщині з 17 січня повністю закриють міст через канал. Споруда не здатна витримувати транспорті навантаження та потребує капітального ремонту.

Про це повідомили представники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Читайте також:

У Вишгороді закриють міст через канал

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ один з прольотів мосту був зруйнований. Станом на сьогоднішній день об'єкт не витримує транспорті навантаження та потребує ремонту. 

"У зв'язку зі стартом робіт з капітального ремонту мосту через канал на дорозі Р-69  Київ — Вишгород — Десна — Чернігів км 29+110 рух для всіх видів автотранспорту буде закрито", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що на час капітального ремонту на території об'єкту працюватиме понтонна переправа. 

Зрештою, з 10 січня рух транспорту з Києва у бік села Осещина та Хотянівка дійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва — тимчасовим понтонним мостом.

З 17 січня рух відбуватиметься лише через понтонний міст в обох напрямках. Міст через канал буде закритий на капітальний ремонт. 

null
Інформація про ремонт. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водогоні. Рух транспорту ділянкою перекрили, там наразі працюють фахівці та обіцяють повернути водопостачання до кінця доби. 

Також у понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі