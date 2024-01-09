На Київщині закривають рух транспорту на одній з ділянок — як об'їхати

Ділянка, на які проводитимуть ремонт. Фото: скриншот

У Вишгороді на Київщині з 17 січня повністю закриють міст через канал. Споруда не здатна витримувати транспорті навантаження та потребує капітального ремонту.

Про це повідомили представники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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У Вишгороді закриють міст через канал

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ один з прольотів мосту був зруйнований. Станом на сьогоднішній день об'єкт не витримує транспорті навантаження та потребує ремонту.

"У зв'язку зі стартом робіт з капітального ремонту мосту через канал на дорозі Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів км 29+110 рух для всіх видів автотранспорту буде закрито", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на час капітального ремонту на території об'єкту працюватиме понтонна переправа.

Зрештою, з 10 січня рух транспорту з Києва у бік села Осещина та Хотянівка дійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва — тимчасовим понтонним мостом.

З 17 січня рух відбуватиметься лише через понтонний міст в обох напрямках. Міст через канал буде закритий на капітальний ремонт.

Інформація про ремонт. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водогоні. Рух транспорту ділянкою перекрили, там наразі працюють фахівці та обіцяють повернути водопостачання до кінця доби.

Також у понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння.