В Киевской области закрывают движение транспорта на одном из участков — как объехать

Участок, на котором будут делать ремонт. Фото: скриншот

В Вышгороде Киевской области с 17 января полностью закроют мост через канал. Сооружение не способно выдерживать транспортную нагрузку и требует капитального ремонта.

Об этом сообщили представители Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Читайте также:

В Вышгороде закроют мост через канал

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения в РФ один из пролетов моста был разрушен. На сегодняшний день объект не выдерживает транспортную нагрузку и требует ремонта.

"В связи со стартом работ по капитальному ремонту моста через канал на дороге Р-69 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов км 29+110 движение для всех видов автотранспорта будет закрыто", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент капитального ремонта на территории объекта будет работать понтонная переправа.

В конце концов, с 10 января движение транспорта из Киева в сторону села Осещина и Хотяновка будет осуществляться по мосту через канал. Из Осещины и Хотяновки в сторону Киева временным понтонным мостом.

С 17 января движение будет происходить только через понтонный мост в обоих направлениях. Мост через канал будет закрыт на капитальный ремонт.

Информация о ремонте. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Напомним, в понедельник, 8 января, в Оболонском районе Киева произошла авария на водопроводе. Движение транспорта по участку перекрыли, там сейчас работают специалисты и обещают вернуть водоснабжение до конца суток.

Также в понедельник, 8 января, в Киеве на Троещине среди дороги внезапно загорелся троллейбус во время движения. Как отмечают, кто-то из пассажиров поджег сиденье.