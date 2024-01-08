У Києві посеред дороги загорівся тролейбус

Палаючий тролейбус в Києві. Фото: скриншот з відео

У понеділок, 8 січня, в Києві на Троєщині посеред дороги раптово загорівся тролейбус під час руху. Як зазначають, хтось з пасажирів підпалив сидіння.

Відповідні кадри публікують місцеві пабліки у Telegram.

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У Києві загорівся тролейбус

На першому відео можна побачити, що тролейбус лише почав задимлюватись.

Втім, через декілька хвилин з'явилося відео, на якому видно як вогонь охопив транспорт і той почав повністю горіти. Піднявся густий чорний дим.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули рятувальники. Однак, гасити вже було нічого, адже тролейбус згорів повністю. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня у Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання.

У відповідь на інцидент соцмережі "вибухнули" мемами.