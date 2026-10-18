Электромонтер компании ДТЭК, Фото: ДТЭК

В воскресенье, 18 октября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Бучанском районе Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призвали потребителей следить за обновлениями, ведь информацию о дальнейших изменениях обещают публиковать в официальном Telegram-канале компании.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сообщение о введении экстренных отключений. Скриншот: t.me/dtek_ua

Что известно об отключениях электроэнергии в Киевской области

Во время экстренных отключений стабилизационные графики не действуют. Поэтому время восстановления электроснабжения по обычному расписанию пока неизвестно.

В то же время на сайте ДТЭК сообщили, что 18 октября в области также действуют стабилизационные отключения. Проверить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте компании.

Энергетики также призвали жителей области экономно пользоваться электроприборами.

Читайте также:

"Чтобы помочь энергосистеме, просим разумно потреблять электроэнергию", — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после последних российских ударов киевские теплоэлектроцентрали прекратили вырабатывать электроэнергию, но продолжили обеспечивать столицу теплом. Их запускают в режиме теплофикации, чтобы поставлять тепло в жилые дома.

Также Новини.LIVE писали, что около 24 домов в Киеве, поврежденных российскими атаками, зимой не будут подключаться к отоплению. Для части других пострадавших зданий предусмотрены аварийные схемы снабжения ресурсами.