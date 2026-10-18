Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

Ua ru
18 октября 2026 11:18
18 октября в Бучанском районе ввели экстренные отключения электроэнергии ДТЭК
Электромонтер компании ДТЭК, Фото: ДТЭК

В воскресенье, 18 октября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Бучанском районе Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призвали потребителей следить за обновлениями, ведь информацию о дальнейших изменениях обещают публиковать в официальном Telegram-канале компании.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Реклама
Екстрені відключення світла в Бучанському районі 18 жовтня
Сообщение о введении экстренных отключений. Скриншот: t.me/dtek_ua

Что известно об отключениях электроэнергии в Киевской области

Во время экстренных отключений стабилизационные графики не действуют. Поэтому время восстановления электроснабжения по обычному расписанию пока неизвестно.

В то же время на сайте ДТЭК сообщили, что 18 октября в области также действуют стабилизационные отключения. Проверить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте компании.

Энергетики также призвали жителей области экономно пользоваться электроприборами.

Читайте также:

"Чтобы помочь энергосистеме, просим разумно потреблять электроэнергию", — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после последних российских ударов киевские теплоэлектроцентрали прекратили вырабатывать электроэнергию, но продолжили обеспечивать столицу теплом. Их запускают в режиме теплофикации, чтобы поставлять тепло в жилые дома.

Также Новини.LIVE писали, что около 24 домов в Киеве, поврежденных российскими атаками, зимой не будут подключаться к отоплению. Для части других пострадавших зданий предусмотрены аварийные схемы снабжения ресурсами.

Киевская область Укрэнерго Буча отключения света свет
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации