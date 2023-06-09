На Київщині запровадили нові обмеження щодо розважальних заходів

Люди розважаються на концерті. Фото: google.com

Сьогодні, 9 червня, Київська обласна військова адміністрація запровадила нові часові обмеження щодо розважальних заходів. Відтак, у КОВА заявили, що всі розважальні заходи — дискотеки, шоу-програми, концерти — повинні закінчуватись не пізніше 21:00.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Тепер розваги лише до 21 години

"Війна триває. На жаль, дехто про це забув. Продовжують розважатися навіть під час повітряної тривоги під гучну музику та світлове шоу. Наприклад, як це було декілька днів тому в Одесі. Тому йдеться не лише про моральний бік, але й про безпеку", – зазначив Руслан Кравченко.

Також Кравченко нагадав киянам та гостям столиці, що комендантська година триває щодня з 00:00 до 05:00. Тому на цей період усі розважальні заклади мають припиняти свою роботу.

За порушення комендантської — покарання

У Київській ОВА також нагадав, що а порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.

"Дотримання комендантської години та безпекових норм – це не тільки питання захисту наших громадян, а також поваги один до одного і наших захисників. Прошу мешканців області про це пам’ятати", – додав очільник обладміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після нещодавніх скандалів із зачиненими укриттями під час повітряної тривоги у КМДА сьогодні, 9 червня, заявили, що планують облаштувати бомбосховища автоматизованою системою відкриття. А також — встановити модульні залізобетонні об’єкти захисту.

Додамо, що вчора, 8 червня, відбулося позачергове пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Київрада додатково виділила 750 мільйонів гривень на ремонт столичних укриттів. Депутат Київської міської ради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков розповів, що 500 млн гривень спрямують до районних державних адміністрацій. Після цього вони будуть виконувати ремонтні роботи.