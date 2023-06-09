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В Киевской области ввели новые ограничения по развлекательным мероприятиям

9 июня 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области ввели новые ограничения по развлекательным мероприятиям
Люди развлекаются на концерте. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 9 июня, Киевская областная военная администрация ввела новые временные ограничения по развлекательным мероприятиям. В КОВА заявили, что все развлекательные мероприятия — дискотеки, шоу-программы, концерты — должны заканчиваться не позже 21:00.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Теперь развлечения только до 21 часа

"Война продолжается. К сожалению, некоторые об этом забыли. Продолжают развлекаться даже во время воздушной тревоги под громкую музыку и световое шоу. Например, как это было несколько дней назад в Одессе. Поэтому речь идет не только о моральной стороне, но и о безопасности", – отметил Руслан Кравченко.

Также Кравченко напомнил киевлянам и гостям столицы, что комендантский час длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Поэтому в этот период все развлекательные заведения должны прекращать свою работу.

За нарушение комендантской — наказание

В Киевской ОВ также напомнили, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.

"Соблюдение комендантского часа и норм безопасности – это не только вопрос защиты наших граждан, а также уважения друг к другу и к нашим защитникам. Прошу жителей области об этом помнить", — добавил глава обладминистрации.

Напомним, ранее мы писали, что после недавних скандалов с закрытыми укрытиями во время воздушной тревоги в КГГА сегодня, 9 июня, заявили, что планируют обустроить бомбоубежища автоматизированной системой открытия. А также установить модульные железобетонные объекты защиты.

Добавим, что вчера, 8 июня, состоялось внеочередное пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Киевсовет дополнительно выделил 750 миллионов гривен на ремонт столичных укрытий . Депутат Киевского городского совета и заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрей Странников рассказал, что 500 млн гривен направят в районные государственные администрации. После этого они будут производить ремонтные работы.

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