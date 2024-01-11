На Київщині затримали п'яного водія, який наїхав на поліцейського і намагався втекти

Затриманий фігурант. Фото: скриншот з відео

На Київщині правоохоронці повідомили п'яному водію про підозру. Він порушив правила дорожнього руху та, намагаючись втікти, наїхав на одного з поліцейських. Попри це, фігурант продовжив втечу.

Про це повідомили в поліції Київської області.

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Повідомляється, що у Київській області патрульні виявили легкове авто, водій якого проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею, чим порушив правила ПДР.

Правоохоронці через гучномовець вимагали водія зупинитись, але той продовжував рух. Через якийсь час через неуважність втікача його авто знесло з та частково зупинило.

"Поліцейські підбігли до водія, якого намагались затримати, подаючи команди вийти з автомобіля. Один з правоохоронців блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот й таким чином продовжив рух", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, правопорушник виїхав на автодорогу Київ — Одеса та проїхав ще близько 3 кілометрів. Згодом, його наздогнали та затримали правоохоронці. Під час перевірки в його організмі виявили 1,04 проміле алкоголю.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Київській області продовжують працювати блокпости попри те, що місцева влада запевняла, що подібні безпекові заходи триватимуть тільки до 6 січня. Зазначається, що чоловікам призивного віку не роздавали повісток на блокпостах, проте під час перевірки документів виявили чимало ухилянтів.

Також у Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3 400 гривень за порушення закону про мову.