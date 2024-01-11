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В Киевской области задержали пьяного водителя, который наехал на полицейского и пытался сбежать

11 января 2024 17:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области задержали пьяного водителя, который наехал на полицейского и пытался сбежать
Задержанный фигурант. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области правоохранители сообщили пьяному водителю о подозрении. Он нарушил правила дорожного движения и, пытаясь скрыться, наехал на одного из полицейских. Несмотря на это, фигурант продолжил бегство.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

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В Киевской области пьяный водитель наехал на полицейского и пытался сбежать

Сообщается, что в Киевской области патрульные обнаружили легковой автомобиль, водитель которого проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой, чем нарушил правила ПДД.

Правоохранители из-за громкоговорителя требовали водителя остановиться, но тот продолжал движение. Через некоторое время из-за невнимательности беглеца его авто снесло и частично остановило.

"Полицейские подбежали к водителю, которого пытались задержать, подавая команды выйти из автомобиля. Один из правоохранителей блокируя движение, стал перед легковушкой, но водитель совершил наезд на упавшего на капот работника полиции и таким образом продолжил движение", — говорится в сообщении.

Таким образом, правонарушитель выехал на автодорогу Киев — Одесса и проехал еще около 3 километров. Впоследствии его догнали и задержали правоохранители. В ходе проверки в его организме обнаружили 1,04 промилле алкоголя.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Киевской области продолжают работать блокпосты, несмотря на то, что местные власти уверяли, что подобные меры безопасности будут продолжаться только до 6 января. Отмечается, что мужчинам призывного возраста не раздавали повестки на блокпостах, однако во время проверки документов обнаружили немало уклонян.

Также в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.

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