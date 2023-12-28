В Киевской области увеличится количество блокпостов, — ОВА

Блокпост на дороге. Фото: ЛОВА

С 28 декабря по 6 января в Киевской области усиливаются контрдиверсионные и безопасные меры. В связи с этим, в регионе увеличится количество блокпостов на дорогах.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

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Начальник КОВА Руслан Кравченко заявил, что с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные и меры в области. Эти мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

В связи с этим в регионе увеличится количество блокпостов. Будут проверяться места скопления людей, в частности, торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

В ведомстве отметили, что такая работа также будет способствовать розыскным мерам, ведь по данным полиции из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек.

"Просим каждого жителя Киевской области и гостей с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность", — призвали в ОВА.

Кроме того, местные жители не теряют бдительность и сразу сообщают правоохранителям, если заметили, что кто-то делает фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры.

Сообщение КОВА в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в окрестностях города установили новые временные блокпосты. В сети жители столицы отмечают, что во время остановки на блокпостах военные вручают мужчинам повестки.

По данным КМВА, эти блокпосты временные. Их создали через военные учения, проводимые в Киеве с 25 по 28 декабря. В Киевской администрации подчеркнули, что они не знают о вручении повесток на вновь созданных блокпостах в столице.