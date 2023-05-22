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На Київщині жінка здала в сексуальне рабство своїх малих дітей

22 травня 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Київщині жінка здала в сексуальне рабство своїх малих дітей
Підозрювана жінка, яка здала у сексуальне рабство своїх дітей. Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Київщині судитимуть жінку, яка здавала у сексуальне рабство своїх маленьких дітей. Щобільше, жінка сама брала участь у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє МВС України.

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Згідно з матеріалами слідства, жінка віддала свою 13-річну доньку та 11-річного сина товаришу для сексуальних втіх та виробництва порнографічних фільмів. Винагорода була від 100 до 500 гривень.

"Жінка також брала участь у сексуальному насильстві над дітьми", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Національної поліції склали обвинувальний акт проти жінки та передали його до суду. Також було висунуто підозри щодо її співучасника у скоєнні зазначених злочинів.

Нагадаємо, що у Фастівському районі Київської області поліція затримала п'ятьох підозрюваних у сексуальному насильстві. Жертвою стала 11-річна дівчинка.

Зловмисники запросили дівчинку в гості, напоїли, а потім скоїли насильство. Троє дівчат віком 14-17 років принижували малолітню, били її. Потім вони тримали потерпілу, поки 16-річний хлопець чинив проти неї насильницькі дії сексуального характеру.

Також ми писали, що 19 травня у Броварах спіймали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. А 8 травня у Черкасах ГБР оголосило поліцейським підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.

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