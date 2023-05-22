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В Киевской области женщина сдала в сексуальное рабство своих маленьких детей

22 мая 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киевской области женщина сдала в сексуальное рабство своих маленьких детей
Подозреваемая женщина, которая сдала в сексуальное рабство своих детей. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киевской области будут судить женщину, которая сдавала в сексуальное рабство своих маленьких детей. Более, того, женщина сама принимала участие в сексуальном насилии.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Согласно материалам следствия, женщина отдала свою 13-летнюю дочь и 11-летнего сына товарищу для сексуальных утех и производства порнографических фильмов. Вознаграждение было от 100 до 500 гривен.

"Женщина также участвовала в сексуальном насилии над детьми", — говорится в сообщении.

Следователи Национальной полиции составили обвинительный акт против женщины и передали его в суд. Также были выдвинуты подозрения в отношении ее соучастника в совершении указанных преступлений.

Напомним, что в Фастовском районе Киевской области полиция задержала пятерых подозреваемых в сексуальном насилии. Жертвой стала 11-летняя девочка.

Злоумышленники пригласили девочку в гости, напоили — а затем совершили насилие. Трое девушек в возрасте 14-17 лет унижали малолетнюю, избивали ее. Потом они же держали потерпевшую, пока 16-летний парень совершал против нее насильственные действия сексуального характера.

Также мы писали, что 19 мая, в Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки. А 8 мая в Черкассах ГБР объявило полицейским подозрение в изнасиловании несовершеннолетней. 

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