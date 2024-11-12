Новый мост проложили на Киевщине через реку Тетерев - фото

Мост. Фото: Киевская ОВА

Возле одного из сел в Киевской области построили временный мост. Переправа была проложена через реку Тетерев на границе Вышгородского и Бучанского районов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

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"На Киевщине открыли движение временным мостом по новой оси через реку Тетерев вблизи одного из сел на границе Вышгородского и Бучанского районов", — говорится в сообщении.

Мост. Фото: Киевская ОВА

Известно, что предыдущий мост был разрушен в результате российских ракетных обстрелов в марте 2022 года, позже его капитально восстановят.

Мост. Фото: Киевская ОВА

А пока, чтобы жители громады не теряли время для объезда, местные власти обустроили временную переправу длиной почти 56 метров.

Мост. Фото: Киевская ОВА

В ОВА уточнили, что мост выполнен в один проезд и с тротуарами по обе стороны, а строительные работы длились два месяца.

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