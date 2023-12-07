На Київщині зіткнулися відразу три автівки, є постраждалий

Наслідки ДТП. Фото: поліція на Київщині

У четвер, 7 грудня, на Київщині сталася ДТП одразу за участі трьох автомобілів. Внаслідок автопригоди один водій отримав тяжкі ушкодження.

Про це повідомляє поліція на Київщині.

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ДТП на Київщині

Відомо, що аварія сталася в населеному пункті Кагарлик, що на Обухівщині.

Правоохоронці встановили, що водій Renault Kangoo різко загальмував, наближаючись до нерегульованого перехрестя. Одночасно з цим кермувальник Mercedes-Benz допустив з ними зіткнення. У результаті цього перший транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком "ЗАЗ".

Як повідомляє місце видання Хроніки Обухова, водій "ЗАЗ" отримав перелом руки та струс мозку. Його шпиталізували до медичного закладу.

Наслідки ДТП. Фото: поліція на Київщині

Наслідки ДТП. Фото: поліція на Київщині

Нагадаємо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.