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На Київщині зіткнулися відразу три автівки, є постраждалий

7 грудня 2023 18:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині зіткнулися відразу три автівки, є постраждалий
Наслідки ДТП. Фото: поліція на Київщині
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 7 грудня, на Київщині сталася ДТП одразу за участі трьох автомобілів. Внаслідок автопригоди один водій отримав тяжкі ушкодження. 

Про це повідомляє поліція на Київщині.

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ДТП на Київщині

Відомо, що аварія сталася в населеному пункті Кагарлик, що на Обухівщині. 

Правоохоронці встановили, що водій Renault Kangoo різко загальмував, наближаючись до нерегульованого перехрестя. Одночасно з цим кермувальник Mercedes-Benz допустив з ними зіткнення. У результаті цього перший транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком "ЗАЗ". 

Як повідомляє місце видання Хроніки Обухова, водій "ЗАЗ" отримав перелом руки та струс мозку. Його шпиталізували до медичного закладу. 

ДТП на Обухівщині
Наслідки ДТП. Фото: поліція на Київщині
ДТП на Обухівщині
Наслідки ДТП. Фото: поліція на Київщині

Нагадаємо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі. 

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