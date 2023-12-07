В Киевской области столкнулись сразу три автомобиля, есть пострадавший

Последствия ДТП. Фото: полиция в Киевской области

В четверг, 7 декабря, в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Читайте также:

ДТП в Киевской области

Известно, что авария произошла в населенном пункте Кагарлык Обуховщины.

Правоохранители установили, что водитель Renault Kangoo резко затормозил, приближаясь к нерегулируемому перекрестку. Одновременно с этим водитель Mercedes-Benz допустил с ними столкновение. В результате этого первое транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с легковушкой "ЗАЗ".

Как сообщает место издания Хроники Обухова, водитель "ЗАЗ" получил перелом руки и сотрясение мозга. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Последствия ДТП. Фото: полиция в Киевской области

Последствия ДТП. Фото: полиция в Киевской области

Напомним, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.