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В Киевской области столкнулись сразу три автомобиля, есть пострадавший

7 декабря 2023 18:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области столкнулись сразу три автомобиля, есть пострадавший
Последствия ДТП. Фото: полиция в Киевской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 7 декабря, в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

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ДТП в Киевской области

Известно, что авария произошла в населенном пункте Кагарлык Обуховщины.

Правоохранители установили, что водитель Renault Kangoo резко затормозил, приближаясь к нерегулируемому перекрестку. Одновременно с этим водитель Mercedes-Benz допустил с ними столкновение. В результате этого первое транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с легковушкой "ЗАЗ".

Как сообщает место издания Хроники Обухова, водитель "ЗАЗ" получил перелом руки и сотрясение мозга. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

ДТП в Обуховщине
Последствия ДТП. Фото: полиция в Киевской области
ДТП в Обуховщине
Последствия ДТП. Фото: полиция в Киевской области

Напомним, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

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