В Киевской области столкнулись сразу три автомобиля, есть пострадавший
В четверг, 7 декабря, в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
ДТП в Киевской области
Известно, что авария произошла в населенном пункте Кагарлык Обуховщины.
Правоохранители установили, что водитель Renault Kangoo резко затормозил, приближаясь к нерегулируемому перекрестку. Одновременно с этим водитель Mercedes-Benz допустил с ними столкновение. В результате этого первое транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с легковушкой "ЗАЗ".
Как сообщает место издания Хроники Обухова, водитель "ЗАЗ" получил перелом руки и сотрясение мозга. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.
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