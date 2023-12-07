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У Києві зафіксували одразу два порушення на дорозі — відео

7 грудня 2023 16:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві зафіксували одразу два порушення на дорозі — відео
Момент ДТП. Фото: скриншот з відео патрульної поліції
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 6 грудня, у Києві зафільмували одразу два порушення на дорозі: перше авто перетнуло подвійну суцільну, а інше скоїло ДТП. Правоохоронці склали адміністративні матеріали на водіїв. 

Про це повідомляє патрульна поліція Києва

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Як зазначається, порушення зафіксували близько 14:00 на вулиці Івана Мазепи. 

Відомо, що водій авто Daewoo здійснив розворот через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Паралельно з цим у протилежному напрямку рухались транспортні засоби Nissan та Toyota. Водій Nissan раптово зупинився, почав рухатись назад та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota.

"Правопорушення не залишилися непоміченими, адже в цей час вулицею рухалися патрульні. Порушника на Daewoo поліцейські одразу наздогнали, зупинили та винесли на нього постанову, а на водія Nissan інспектори склали протокол", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі. 

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