У Києві зафіксували одразу два порушення на дорозі — відео

Момент ДТП. Фото: скриншот з відео патрульної поліції

У середу, 6 грудня, у Києві зафільмували одразу два порушення на дорозі: перше авто перетнуло подвійну суцільну, а інше скоїло ДТП. Правоохоронці склали адміністративні матеріали на водіїв.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Порушення на дорогах Києва

Як зазначається, порушення зафіксували близько 14:00 на вулиці Івана Мазепи.

Відомо, що водій авто Daewoo здійснив розворот через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Паралельно з цим у протилежному напрямку рухались транспортні засоби Nissan та Toyota. Водій Nissan раптово зупинився, почав рухатись назад та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota.

"Правопорушення не залишилися непоміченими, адже в цей час вулицею рухалися патрульні. Порушника на Daewoo поліцейські одразу наздогнали, зупинили та винесли на нього постанову, а на водія Nissan інспектори склали протокол", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.