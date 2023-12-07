У Києві зафіксували одразу два порушення на дорозі — відео
У середу, 6 грудня, у Києві зафільмували одразу два порушення на дорозі: перше авто перетнуло подвійну суцільну, а інше скоїло ДТП. Правоохоронці склали адміністративні матеріали на водіїв.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Порушення на дорогах Києва
Як зазначається, порушення зафіксували близько 14:00 на вулиці Івана Мазепи.
Відомо, що водій авто Daewoo здійснив розворот через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Паралельно з цим у протилежному напрямку рухались транспортні засоби Nissan та Toyota. Водій Nissan раптово зупинився, почав рухатись назад та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota.
"Правопорушення не залишилися непоміченими, адже в цей час вулицею рухалися патрульні. Порушника на Daewoo поліцейські одразу наздогнали, зупинили та винесли на нього постанову, а на водія Nissan інспектори склали протокол", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.
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