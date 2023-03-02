В Бородянке нашли тела еще трех человек, убитых русскими оккупантами

В Киевской области нашли тела еще трех человек, убитых российскими оккупантами
Тела троих убитых оккупантами мирных жителей обнаружила сегодня полиция Киевщины. Эксгумацию погибших провели в Бородянке.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
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Как рассказал Небитов, троих погибших от рук российских захватчиков еще в марте прошлого года похоронил местный житель на кладбище.
"В марте 2022, во время враждебной оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. В настоящее время вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях", — отмечается в сообщении.
В целом, по информации главы нацполиции в регионе, в Киевской области после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.
Напомним, ранее стало известно, что в городе Буча за время российской оккупации было убито около 700 мирных жителей. Генпрокуратура уже идентифицировала 91 российского военного, причастного к этим преступлениям.
К слову, в январе глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи во время своего визита в Киев посетил пгт Бородянка Киевской области.