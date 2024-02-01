На Київщині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ — школи переводять на карантин
У Київській області фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Найгірша ситуація спостерігається у Бориспільському районі.
Про це повідомляє Київська облдержадміністрація.
Ріст захворюваності на Київщині
За минулий тиждень у порівнянні з попереднім захворюваність у Київській області на грип та ГРВІ зросла на 39%.
Наразі її рівень незначно перевищує епідемічний поріг — на 8%.
Найвищі рівні захворюваності зареєстровано у Бориспільському районі, найнижчі — у Вишгородському районі.
Зазначається, що половину від загальної кількості захворілих становлять діти — серед них захворюваність зросла на 44% у порівнянні з минулим тижнем.
Крім того, кількість ушпиталених зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 44,8%: у лікарні потрапили 302 особи, з них — 183 дитини.
Раніше у КМДА заявили, що у Києві немає причин переводити школярів на дистанційне навчання. Наразі ситуація із захворюваністю на ГРВІ у київських школах контрольована.
Крім того, на Львівщині зросла захворюваність на ГРВІ. Лідерами серед кількості хворих стали Львівський та Стрийський райони.
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