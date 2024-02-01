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На Київщині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ — школи переводять на карантин

1 лютого 2024 14:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ — школи переводять на карантин
Захворюваність на грип та ГРВІ. Ілюстративне фото: Українські новини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Київській області фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Найгірша ситуація спостерігається у Бориспільському районі.

Про це повідомляє Київська облдержадміністрація.

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Ріст захворюваності на Київщині

За минулий тиждень у порівнянні з попереднім захворюваність у Київській області на грип та ГРВІ зросла на 39%.

Наразі її рівень незначно перевищує епідемічний поріг  — на 8%. 

Найвищі рівні захворюваності зареєстровано у Бориспільському районі, найнижчі — у Вишгородському районі.

Зазначається, що половину від загальної кількості захворілих становлять діти — серед них захворюваність зросла на 44% у порівнянні з минулим тижнем.

Крім того, кількість ушпиталених зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 44,8%: у лікарні потрапили 302 особи, з них — 183 дитини.

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Скриншот допису облдержадміністрації

Раніше у КМДА заявили, що у Києві немає причин переводити школярів на дистанційне навчання. Наразі ситуація із захворюваністю на ГРВІ у київських школах контрольована. 

Крім того, на Львівщині зросла захворюваність на ГРВІ. Лідерами серед кількості хворих стали Львівський та Стрийський райони.

Київська область
ГРВІ
грип
захворювання

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