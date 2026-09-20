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Главная Киев В Киевской области увеличилось число погибших: в больнице скончался ребенок

В Киевской области увеличилось число погибших: в больнице скончался ребенок

Ua ru
20 сентября 2026 09:11
В Киевской области увеличилось число погибших: в больнице скончался ребенок
Последствия нападения РФ на Киевскую область. Фото: Прокуратура Украины

Россия систематически терроризирует гражданское население Киевской области. Утром 20 сентября стало известно, что число погибших в результате российских атак на Киевскую область возросло до четырёх — в больнице скончался ребёнок, получивший ранение в Вышгородском районе. Среди погибших — трое детей и одна женщина, а за более чем сутки атак в пяти районах области повреждено 31 объект. Сообщается об ухудшении качества воздуха.

Об этом сообщают Киевская областная прокуратура, глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и КИЕВ24, передает Новини.LIVE.

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В результате атаки РФ погиб ребёнок

Глава КОВА Тимур Ткаченко утром 20 сентября сообщил, что ребенок получил ранения во время российской атаки вечером 19 сентября в Вышгородском районе. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе. Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех — трое детей и одна женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", — отметил он в посте.

Накануне вечером Киевская областная прокуратура сообщила о гибели двух трехлетних детей — мальчика и девочки — и 39-летней женщины в поселке Глеваха Фастовского района. Также, по данным прокуратуры, около 20:52 19 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате удара был поврежден двухэтажный жилой дом, возник пожар.

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Предварительно, возле дома находились три семьи с детьми. Женщина завела двоих детей в дом, чтобы уложить их спать, когда раздался взрыв.

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 1
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Прокуратура Украины

"Под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия, документируются последствия очередного военного преступления РФ", — говорится в сообщении.

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 1
Сообщение Киевской областной прокуратуры. Скриншот: Telegram

В Киевской области повреждено 31 объект

Тимур Ткаченко также отметил в сообщении, что Киевская область пережила более суток российских атак. За это время в пяти районах области повреждено 31 объект.

  • Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Фастовском районе — 24. Среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств.
  • В Вышгородском районе повреждены четыре объекта: два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.
  • В Обуховском районе повреждено частное домовладение, в Броварском — частное домовладение и линия электропередачи.
  • В Бучанском районе повреждено складское помещение.
На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 2
Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Фиксируется ухудшение качества воздуха

Журналистка КИЕВ24 в прямом эфире сообщила, что в Киеве ухудшилось качество воздуха, наибольшее загрязнение фиксируется на Правом берегу. Повышенный уровень мелкодисперсной пыли, в частности, наблюдается в районе КПИ и на Борщаговке. Киевлянам рекомендуют закрыть окна и, по возможности, ограничить пребывание на улице.

На Київщині зросла кількість загиблих: у лікарні померла дитина - фото 4
Загрязнение воздуха в Киеве. Скриншот: saveecobot.com

Новости Киевской области

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 сентября российские беспилотники атаковали склад компании Suziria Ukraine в Киевской области. В результате удара было повреждено складское помещение площадью более 8 тысяч квадратных метров, после чего там возник пожар.

Новини.LIVE писали, что в лесу в Киевской области грибники обнаружили находку — ручные гранаты, прикрепленные к деревьям. В 2022 году эта территория находилась под российской оккупацией и была местом активных боевых действий, поэтому взрывоопасные предметы до сих пор могут оставаться в лесах и других местах области.

Киев Киевская область война в Украине атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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