Успенский собор — на консервацию требуется 26 млн грн

Успенский собор. Фото: Википедия

Для проведения консервационных работ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры необходимо 26 миллионов гривен. Первоочередные мероприятия должны быть завершены до наступления зимы, чтобы защитить памятник от дальнейшего разрушения под воздействием погодных условий.

Об этом заявила министр культуры Татьяна Бережная в комментарии для Новини.LIVE.

Реставрационные работы в Успенском соборе

По словам Бережной, на первоочередные противоаварийные работы уже выделено около 2 млн грн из Украинского фонда культурного наследия. Эти средства направлены на выполнение самых необходимых мероприятий, чтобы стабилизировать конструкцию и предотвратить ее разрушение.

Министр отметила, что противоаварийные работы планируется завершить уже в этом месяце. После этого начнется этап консервации, который предусматривает разработку проектно-сметной документации, определение объемов необходимых работ и финансирования.

По результатам проведенных расчетов уже составлен соответствующий акт, согласно которому на консервацию Успенского собора требуется 26 млн грн.

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"После завершения консервационных работ мы подготовим проектно-сметную документацию по восстановлению собора до его первоначального состояния. Главное — успеть до зимы выполнить консервационные работы, чтобы собор не был поврежден под тяжестью снега, и после этого приступить к восстановлению", — подчеркнула Татьяна Бережная.

По завершении консервации специалисты разработают проект полной реставрации Успенского собора, который должен вернуть памятнику его первоначальный облик.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры, которые были закрыты для посетителей с 2022 года. Кроме того, состоялось освящение памятного знака гетману Ивану Мазепе.

Отметим, что россияне нанесли удар по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня. На обнародованном видео запечатлено попадание беспилотника в здания религиозного комплекса.