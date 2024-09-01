На улице Шептицкого у Киева горела многоэтажка

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Киева

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 1 сентября, произошел пожар в квартире в одной из многоэтажек. Спасатели эвакуировали 20 жителей дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке по улице Митрополита Андрея Шептицкого", — говорится в сообщении.



В ГСЧС отметили, что загорелась квартира на седьмом этаже, пламя распространилось на балконы восьмого и девятого этажей.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Киева

Спасатель выносит животное. Фото: ГСЧС Киева

Спасатель выносит животное. Фото: ГСЧС Киева

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели эвакуировали 20 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

"На месте работало 47 пожарных и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", —- добавили в пресс-службе.