На улице Шептицкого у Киева горела многоэтажка

На левом берегу Киева произошел пожар в многоэтажке — в ГСЧС показали работу спасателей
В Днепровском районе Киева в воскресенье, 1 сентября, произошел пожар в квартире в одной из многоэтажек. Спасатели эвакуировали 20 жителей дома.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Пожар в доме в Киеве 1 сентября
"В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке по улице Митрополита Андрея Шептицкого", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что загорелась квартира на седьмом этаже, пламя распространилось на балконы восьмого и девятого этажей.
Спасатели эвакуировали 20 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
"На месте работало 47 пожарных и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", —- добавили в пресс-службе.
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