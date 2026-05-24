На Лук'янівці в Києві триває ліквідація наслідків атаки: фоторепортаж

Наслідки атаки по Києву 24 травня. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару по Києву, під атакою опинилися всі райони столиці. Одним із найбільш постраждалих став район Лук'янівки, де виникли масштабні пожежі та значні руйнування.

Наслідки атаки РФ по Києву

Серйозних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр "Квадрат" на Лук'янівці. За попередніми даними, будівля отримала пряме влучання, після чого спалахнула сильна пожежа. Від ТРЦ залишилися лише обгорілі конструкції, завали та фрагменти фасаду.

Також під удар потрапив житловий п'ятиповерховий будинок. Внаслідок вибуху частково обвалилася конструкція споруди, а в квартирах вибило вікна.

Російська атака зачепила і Лук'янівський ринок. Частина торгових кіосків вигоріла вщент, на місці залишилися лише згарища.

Крім того, ушкодження отримала станція метрополітену "Лук'янівська". Внаслідок удару було пошкоджено вхід до вестибюля станції.

Як повідомляли Новини.LIVE, станція "Лук'янівська" частково відновила роботу після пошкоджень, завданих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 24 травня. Водночас у столиці продовжує зростати кількість постраждалих через обстріл.

Під час нічного удару РФ також зазнав пошкоджень Національний художній музей України. За попередньою інформацією, працівники музею та мистецька колекція не постраждали.