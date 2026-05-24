Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Лук'янівці в Києві триває ліквідація наслідків атаки: фоторепортаж

На Лук'янівці в Києві триває ліквідація наслідків атаки: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 19:08
На Лук'янівці в Києві триває ліквідація наслідків атаки: фоторепортаж
Наслідки атаки по Києву 24 травня. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару по Києву, під атакою опинилися всі райони столиці. Одним із найбільш постраждалих став район Лук'янівки, де виникли масштабні пожежі та значні руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки РФ по Києву

Серйозних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр "Квадрат" на Лук'янівці. За попередніми даними, будівля отримала пряме влучання, після чого спалахнула сильна пожежа. Від ТРЦ залишилися лише обгорілі конструкції, завали та фрагменти фасаду.

Російська армія завдала удару по "Квадрату" у Києві
Зруйнований ТРЦ "Квадрат". Фото: Новини.LIVE
РФ влучила у ТРЦ у Києві
Зруйнований ТРЦ і знищені авто. Фото: Новини.LIVE

Також під удар потрапив житловий п'ятиповерховий будинок. Внаслідок вибуху частково обвалилася конструкція споруди, а в квартирах вибило вікна.

Реклама
Наслідки обстрілу Києва 24 травня - фото
Пожежа знищила кіоски на ринку. Фото: Новини.LIVE

Російська атака зачепила і Лук'янівський ринок. Частина торгових кіосків вигоріла вщент, на місці залишилися лише згарища.

Читайте також:
Реклама
РФ завдала удару по Києву 24 травня
Знищені торгові кіоски. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару РФ по Лук'янівці в Києві
Триває ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Крім того, ушкодження отримала станція метрополітену "Лук'янівська". Внаслідок удару було пошкоджено вхід до вестибюля станції.

Як повідомляли Новини.LIVE, станція "Лук'янівська" частково відновила роботу після пошкоджень, завданих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 24 травня. Водночас у столиці продовжує зростати кількість постраждалих через обстріл.

Реклама

Під час нічного удару РФ також зазнав пошкоджень Національний художній музей України. За попередньою інформацією, працівники музею та мистецька колекція не постраждали.

Київ обстріли фоторепортаж
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації