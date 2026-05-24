Головна Київ У Києві частково відновили роботу станції метро "Лукʼянівська"

У Києві частково відновили роботу станції метро "Лукʼянівська"

Дата публікації: 24 травня 2026 17:46
Рятувальники в метро після російського обстрілу. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві станція метро "Лукʼянівська" частково відновила роботу після масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Крім того, у столиці зросла кількість постраждалих.

Про це повідомляють пресслужба КМДА та мер Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Відновлення станції метро "Лукʼянівська"

"Станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вул. Юрія Іллєнка", — йдеться у повідомленні.

Водночас прохід у бік ТЦ "Квадрат" — як на вхід, так і на вихід — тимчасово зачинений.

Кількість постраждалих зросла

Кличко повідомив, що кількість поранених у Києві зросла до 81, серед яких троє дітей. Наразі у стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий, в тому числі двоє дітей. 

Внаслідок російського масованого обстрілу загинули двоє людей.

Дописи КМДА та Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, внаслідок російського обстрілу станція метро "Лукʼянівська" була пошкоджена вибуховою хвилею, внаслідок чого її закривали.

А український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що цієї ночі головний удар був спрямований на Київ. Загалом росіяни випустили 90 ракет та 600 дронів.

Київ метро обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
