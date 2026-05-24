Україна
Главная Киев На Лукьяновке в Киеве ликвидируют последствия атаки: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 19:08
Последствия атаки по Киеву 24 мая. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву, под атакой оказались все районы столицы. Одним из наиболее пострадавших стал район Лукьяновки, где возникли масштабные пожары и значительные разрушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Последствия атаки РФ по Киеву

Серьезные повреждения получил торгово-развлекательный центр "Квадрат" на Лукьяновке. По предварительным данным, здание получило прямое попадание, после чего вспыхнул сильный пожар. От ТРЦ остались лишь обгоревшие конструкции, завалы и фрагменты фасада.

Російська армія завдала удару по "Квадрату" у Києві
Разрушенный ТРЦ "Квадрат". Фото: Новини.LIVE
РФ влучила у ТРЦ у Києві
Разрушенный ТРЦ и уничтоженные авто. Фото: Новини.LIVE

Также под удар попал жилой пятиэтажный дом. В результате взрыва частично обвалилась конструкция сооружения, а в квартирах выбило окна.

Наслідки обстрілу Києва 24 травня - фото
Пожар уничтожил киоски на рынке. Фото: Новини.LIVE

Российская атака затронула и Лукьяновский рынок. Часть торговых киосков выгорела дотла, на месте остались лишь пепелища.

РФ завдала удару по Києву 24 травня
Уничтоженные торговые киоски. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару РФ по Лук'янівці в Києві
Продолжается ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, повреждения получила станция метрополитена "Лукьяновская". В результате удара был поврежден вход в вестибюль станции.

Как сообщали Новини.LIVE, станция "Лукьяновская" частично возобновила работу после повреждений, нанесенных в результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая. В то же время в столице продолжает расти количество пострадавших из-за обстрела.

Во время ночного удара РФ также получил повреждения Национальный художественный музей Украины. По предварительной информации, работники музея и художественная коллекция не пострадали.

Киев обстрелы фоторепортаж
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
