На Лукьяновке в Киеве ликвидируют последствия атаки: фоторепортаж
В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву, под атакой оказались все районы столицы. Одним из наиболее пострадавших стал район Лукьяновки, где возникли масштабные пожары и значительные разрушения.
Последствия атаки РФ по Киеву
Серьезные повреждения получил торгово-развлекательный центр "Квадрат" на Лукьяновке. По предварительным данным, здание получило прямое попадание, после чего вспыхнул сильный пожар. От ТРЦ остались лишь обгоревшие конструкции, завалы и фрагменты фасада.
Также под удар попал жилой пятиэтажный дом. В результате взрыва частично обвалилась конструкция сооружения, а в квартирах выбило окна.
Российская атака затронула и Лукьяновский рынок. Часть торговых киосков выгорела дотла, на месте остались лишь пепелища.
Кроме того, повреждения получила станция метрополитена "Лукьяновская". В результате удара был поврежден вход в вестибюль станции.
Как сообщали Новини.LIVE, станция "Лукьяновская" частично возобновила работу после повреждений, нанесенных в результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая. В то же время в столице продолжает расти количество пострадавших из-за обстрела.
Во время ночного удара РФ также получил повреждения Национальный художественный музей Украины. По предварительной информации, работники музея и художественная коллекция не пострадали.