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На Майдані Незалежності у Києві почали змінювати бруківку, — місцеві пабліки

20 листопада 2023 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Майдані Незалежності у Києві почали змінювати бруківку, — місцеві пабліки
Заміна бруківки у Києві. Фото: місцеві пабліки
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Майдані Незалежності у Києві 20 листопада почали замінювати бруківку. Попри заклики місцевих жителів, які щосуботи збираються під стінами КМДА і просять фінансування на ЗСУ, влада виділяє гроші на ремонти доріг.

Про це повідомляють місцеві пабліки. 

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Заміна бруківки на Майдані Незалежності у Києві

Сьогодні, 20 листопада, у мережі почали з'являтися фото, де на Майдані Незалежності у Києві почали замінювати бруківку. 

Попри заклики киян, які щосуботи збираються під КМДА та вимагають зменшити нераціональний розподіл коштів під час війни, зокрема, не витрачати на нову бруківку та благоустрій, а спрямувати більше грошей на потреби ЗСУ, влада все ж вирішила виділити гроші на ремонт доріг. 

Реакція місцевих жителів

Після того, як кияни побачили новини про заміну бруківки на Майдані Незалежності, вони вибухнули невдоволенням. Дехто з них винить самих себе, називаючи "рабами, які схилили голову",  а дехто владу: "молодці в мирний час х*й допросишся, а у війну — один поперед одного будують". 

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Коментарі українців. Фото: скриншот

Мітинги українців проти скандальних закупівель

 Мітингувальники традиційно збираються на мітинги щосуботи і вимагають владу передати гроші на ЗСУ, а не ремонтувати дороги під час війни. Так, 18 листопада на Думській площі одесити зібрались на мітинг. Містяни виступають проти непершочергових витрат місцевого бюджету в умовах воєнного стану.
 

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Люди під час акції на Думській площі. Фото: соцмережі

Окрім того, 11 листопада мітинги відбулись у Києві, Харкові і Львові. Серед мітингарів були рідні військових та небайдужі українці. У всіх людей одна мета — "докричатися" до влади й припинити нераціональний розподіл коштів під час війни.

Нагадаємо, мітингувальники традиційно збираються на мітинги щосуботи. У коментарі Новини.LIVE мітингарі зазначили, що з кожною суботою до акції долучається все більше людей.

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