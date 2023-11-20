На Майдане Незалежности в Киеве начали менять брусчатку, — местные паблики

Замена брусчатки в Киеве. Фото: местные паблики

На Майдане Незалежности в Киеве 20 ноября начали заменять брусчатку. Несмотря на призывы местных жителей, которые каждую субботу собираются под стенами КГГА и просят финансирование на ВСУ, власти выделяют деньги на ремонт дорог.

Об этом сообщают местные паблики.

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Замена брусчатки на Майдане Незалежности в Киеве

Сегодня, 20 ноября, в сети начали появляться фото, где на Майдане Незалежности в Киеве начали заменять брусчатку.

Несмотря на призывы киевлян, которые каждую субботу собираются под КГГА и требуют уменьшить нерациональное распределение средств во время войны, в частности, не тратить на новую брусчатку и благоустройство, а направить больше денег на нужды ВСУ, власти все же решили выделить деньги на ремонт дорог.

Реакция местных жителей

После того, как киевляне увидели новости о замене брусчатки на Майдане Незалежности, они разразились недовольством. Некоторые из них винят самих себя, называя "склонившими голову рабами", а некоторые — власть: "молодцы в мирное время х*й и допросишься, а в войну — друг перед другом строят".

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Митинги украинцев против скандальных закупок

Митингующие традиционно собираются на митинги по субботам и требуют власти передать деньги на ВСУ, а не ремонтировать дороги во время войны. Так, 18 ноября на Думской площади одесситы собрались на митинг. Горожане выступают против первоочередных расходов местного бюджета в условиях военного положения.

Люди во время акции на Думской площади. Фото: соцсети

Кроме того, 11 ноября митинги прошли в Киеве, Харькове и Львове. Среди митингующих были родные военных и неравнодушные украинцы. У всех людей одна цель — "докричаться" до власти и прекратить нерациональное распределение средств во время войны.

Напомним, митингующие традиционно собираются на митинги по субботам. В комментарии Новини.LIVE митингующие отметили, что с каждой субботой в акцию присоединяется все больше людей.