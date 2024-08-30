У Києві відкрили рух з'їздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні

На Оболоні в Києві відкрили рух з'їздами та заїздами на новий шляхопровід
У Києві в п'ятницю, 30 серпня, офіційно відкрили рух з'їздами та заїздами на новому шляхопроводі на Оболоні. Він розташований на перехресті вулиць Полярної та Богатирської.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Відкриття транспортної розв'язки на Оболоні
Він зазначив, що, хоча рух шляхопроводом був доступний для користування з травня, відтепер транспорт, включаючи автомобілі й тролейбуси, повноцінно курсує через повноцінну розв’язку.
Кличко заявив, що на цьому об'єкті було зведено п’ятипрогонову естакаду, а також облаштовано з’їзди та заїзди для транспортного руху. Окрім того, облаштовано тротуари та велодоріжки, встановлено зовнішнє освітлення і перекладено всі необхідні інженерні комунікації. Додатково побудовано підземний пішохідний перехід із пандусами, що забезпечують доступ для маломобільних груп населення, враховуючи вимоги інклюзивного середовища.
"Невдовзі завершать усі роботи з благоустрою території. Ця розв’язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні. Також покращить безпеку руху та екологічну ситуацію. Тобто ми створили ще один об’єкт європейського рівня", — йдеться в повідомленні.
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