У Києві відкрили рух з'їздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні

Транспортна розв'язка на Оболоні. Фото: Віталій Кличко/Telegram

У Києві в п'ятницю, 30 серпня, офіційно відкрили рух з'їздами та заїздами на новому шляхопроводі на Оболоні. Він розташований на перехресті вулиць Полярної та Богатирської.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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Він зазначив, що, хоча рух шляхопроводом був доступний для користування з травня, відтепер транспорт, включаючи автомобілі й тролейбуси, повноцінно курсує через повноцінну розв’язку.

Транспортна розв'язка на Оболоні. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Кличко заявив, що на цьому об'єкті було зведено п’ятипрогонову естакаду, а також облаштовано з’їзди та заїзди для транспортного руху. Окрім того, облаштовано тротуари та велодоріжки, встановлено зовнішнє освітлення і перекладено всі необхідні інженерні комунікації. Додатково побудовано підземний пішохідний перехід із пандусами, що забезпечують доступ для маломобільних груп населення, враховуючи вимоги інклюзивного середовища.

Віталій Кличко на відкриті транспортної розв'язки на Оболоні. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Віталій Кличко на відкриті транспортної розв'язки на Оболоні. Фото: Віталій Кличко/Telegram

"Невдовзі завершать усі роботи з благоустрою території. Ця розв’язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні. Також покращить безпеку руху та екологічну ситуацію. Тобто ми створили ще один об’єкт європейського рівня", — йдеться в повідомленні.

Віталій Кличко на відкриті транспортної розв'язки на Оболоні. Фото: Віталій Кличко/Telegram