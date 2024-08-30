В Киеве открыли движение по съездам и заездам на новый путепровод на Оболони

Транспортная развязка на Оболони. Фото: Виталий Кличко/Telegram

В Киеве в пятницу, 30 августа, официально открыли движение по съездам и заездам на новом путепроводе на Оболони. Он находится на перекрестке улиц Полярной и Богатырской.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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Открытие транспортной развязки на Оболони

Он отметил, что, хотя движение по путепроводу было доступно для пользования с мая, отныне транспорт, включая автомобили и троллейбусы, полноценно курсирует через полноценную развязку.

Транспортная развязка на Оболони. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Кличко заявил, что на этом объекте была возведена пятипролетная эстакада, а также обустроены съезды и заезды для транспортного движения. Кроме того, обустроены тротуары и велодорожки, установлено внешнее освещение и переложены все необходимые инженерные коммуникации. Дополнительно построен подземный пешеходный переход с пандусами, обеспечивающими доступ для маломобильных групп населения, учитывая требования инклюзивной среды.

Виталий Кличко на открытии транспортной развязки на Оболони. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Виталий Кличко на открытии транспортной развязки на Оболони. Фото: Виталий Кличко/Telegram

"Вскоре завершат все работы по благоустройству территории. Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию. То есть мы создали еще один объект европейского уровня", — говорится в сообщении.

Виталий Кличко на открытии транспортной развязки на Оболони. Фото: Виталий Кличко/Telegram