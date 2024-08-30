У Київраді повідомили, які станції столичного метро відкриють найближчими тижнями

Станція метро в Києві. Фото: Твоє місто

Через два-три тижні відкриють ще одну станцію метрополітену в Києві. Йдеться про станцію "Деміївська".

Про це повідомив депутат Київської міської ради Тарас Козак в ефірі День.LIVE у п’ятницю, 30 серпня.

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За словами Козака, компанія "Автострада" вже завершує відновлювальні роботи.

"Повністю готовий тунель, він зараз вже засипається ґрунтом, ще проводяться певні роботи, але вже прокладаються самі колії залізничні, підводиться струм", — розповів депутат.

Козак зазначив, що спочатку експлуатація може бути частковою, але до кінця вересня планується повноцінно запустити рух до Теремків.