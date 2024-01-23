На одній з вулиць Києва сапери прибирають нерозірваний ворожий снаряд

Сапери вантажать бойову частину снаряду. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі Києва саперам та рятувальникам довелося прибирати з вулиці нерозірваний ворожий снаряд. Мешканців навколишніх будинків пустять до своїх домівок лише коли спеціальні служби будуть упевнені в безпеці вулиці.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Сапери прибирають нерозірваний ворожий снаряд

В ніч на 23 січня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Київ та інші міста України. Попри те, що більшу частину ракет силам ППО вдалося збити, деякі уламки впали прямісінько на вулиці.

В Святошинському районі саперам і рятувальникам довелося прибирати нерозірваний ворожий снаряд, який упав на небезпечно близькій відстані від житлових будівель.

Журналістів пустять ближче до місця подій після того, як фахівці переконаються в безпечності вулиці. Жителів району пустять до їхніх домівок також лише після того, як боєзапас буде знешкоджено.

Сапери вантажать нерозірваний снаряд. Фото: Новини.LIVE

Сапери біля нерозірваного снаряду. Фото: Новини.LIVE

Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.