На одной из улиц Киева саперы убирают неразорванный вражеский снаряд
В Святошинском районе Киева сапера и спасателям пришлось убирать с улицы неразорванный вражеский снаряд. Жителей окрестных домов пустят в свои дома только когда специальные службы будут уверены в безопасности улицы.
На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE.
Саперы убирают неразорванный вражеский снаряд
В ночь на 23 января российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Киев и другие города Украины. Несмотря на то, что большую часть ракет силам ПВО удалось сбить, некоторые обломки упали прямо на улице.
В Святошинском районе саперам и спасателям пришлось убирать неразорванный вражеский снаряд, упавший на опасно близком расстоянии от жилых построек.
Журналистов пустят поближе к месту событий после того, как специалисты убедятся в безопасности улицы. Жителей района пустят в их дома также только после того, как боезапас будет обезврежен.
Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждение автомобилей горожан и нежилых застроек.
В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.
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