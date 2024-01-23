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На одной из улиц Киева саперы убирают неразорванный вражеский снаряд

23 января 2024 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На одной из улиц Киева саперы убирают неразорванный вражеский снаряд
Саперы грузят боевую часть снаряда. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Святошинском районе Киева сапера и спасателям пришлось убирать с улицы неразорванный вражеский снаряд. Жителей окрестных домов пустят в свои дома только когда специальные службы будут уверены в безопасности улицы.

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Саперы убирают неразорванный вражеский снаряд

В ночь на 23 января российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Киев и другие города Украины. Несмотря на то, что большую часть ракет силам ПВО удалось сбить, некоторые обломки упали прямо на улице.

В Святошинском районе саперам и спасателям пришлось убирать неразорванный вражеский снаряд, упавший на опасно близком расстоянии от жилых построек.

Журналистов пустят поближе к месту событий после того, как специалисты убедятся в безопасности улицы. Жителей района пустят в их дома также только после того, как боезапас будет обезврежен.

саперы
Саперы грузят неразорванный снаряд. Фото: Фото: Новини.LIVE
саперы
Саперы у неразорванного снаряда. Фото: Фото: Новини.LIVE

Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждение автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

Киев
война
обстрелы
спасатели
ракетный удар

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