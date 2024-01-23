У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих, — ДСНС

Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня. Фото: ДСНС України

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня. Наразі фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров.

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Постраждалі у Солом'янському районі Києва

"Постраждалих було госпіталізовано. Наразі рятувальники проводять обстеження території, прибирають пошкоджені конструкції, які можуть впасти на голову", — каже він.

Також спікер зазначив, що поліція оточила периметр. При цьому він уточнив, що Солом'янському районі обійшлося без загиблих.

"За нашою інформацією є загибла у Святошинському районі. Там, внаслідок ворожого обстрілу, було загоряння кількох квартир. Рятувальники вже загасили пожежу, але час ліквідації пожежі було виявлено жінку", — каже рятувальник.

Також Павло Петров підтвердив, що сьогодні під ударом опинилися три цивільні об'єкти.

"По Києву з самого ранку залучено дуже багато рятувальників, близько 30 одиниць техніки та близько 100 співробітників ДСНС", — додав він.

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема на Київ , вранці 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Число постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросло до десяти людей.

Внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

Крім того, в результаті ракетного удару по Києву вранці 23 січня є 18 постраждалих, у тому числі діти. Одна жінка перебуває у реанімації, але вона жива.

Додамо, що росіяни випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі цілі повітря.

Стало відомо, що пошкодження зазнали будинки військового Масі Найєма та народного депутата Вікторії Сюмар у Києві. У їхніх квартирах вилетіли вікна.