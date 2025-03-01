У Києві на станції метро "Теремки" відкриють другий вихід

На одній зі станцій метро у Києві відкриють другий вихід — дата
Сьогодні, 1 березня, у Києві на станції метро "Теремки" запрацює другий вихід, який закрили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомили у КП "Київський метрополітен" у п’ятницю, 28 лютого.
На станції метро Теремки запрацює ще один вихід
Зокрема, вестибюль № 1 станції "Теремки", що в напрямку ТРЦ "Магелан", працюватиме на вхід та вихід для пасажирів з 5:47 до 22:22. Вестибюль № 2 працює без змін: з 5:50 до 22:25.
Нагадаємо, що на початку лютого також відновили роботу: другий вихід на станції "Осокорки" та вихід до вул. Володимирської на станції "Золоті ворота".
Зазначимо, що Теремки — це 52-га станція Київського метрополітену. Розташована після станції "Іподром" на проспекті Академіка Глушкова. Станцію було відкрито у листопаді 2013 року.
Нагадаємо, що у Києві 24 лютого тимчасово закривали станцію метро "Майдан Незалежності". Це було пов'язано з відзначенням на державному рівні третіх роковин початку повномасштабної війни Росії проти України.
Водночас на станції метро "Академіка Барабашова" у Харкові планують відремонтувати ескалатор. На це хочуть витратити 18 млн грн.
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