В Киеве на станции метро "Теремки" откроют второй выход

Станция метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Сегодня, 1 марта, в Киеве на станции метро "Теремки" заработает второй выход, который закрыли в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" в пятницу, 28 февраля.

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В частности, вестибюль № 1 станции "Теремки", что в направлении ТРЦ "Магелан", будет работать на вход и выход для пассажиров с 5:47 до 22:22. Вестибюль № 2 работает без изменений: с 5:50 до 22:25.

Напомним, что в начале февраля также возобновили работу: второй выход на станции "Осокорки" и выход к ул. Владимирской на станции "Золотые ворота".

Отметим, что Теремки — это 52-я станция Киевского метрополитена. Расположена после станции "Ипподром" на проспекте Академика Глушкова. Станция была открыта в ноябре 2013 года.

Напомним, что в Киеве 24 февраля временно закрывали станцию метро "Майдан Независимости". Это было связано с празднованием на государственном уровне третьей годовщины начала полномасштабной войны России против Украины.

В то же время на станции метро "Академика Барабашова" в Харькове планируют отремонтировать эскалатор. На это хотят потратить 18 млн грн.