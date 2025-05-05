У Києві частково обмежать рух транспорту через один з мостів — деталі

Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 9 травня частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка. Це триватиме до кінця 2025 року. У разі змін чи завчасного відновлення руху повідомлять додатково.

Про це повідомила пресслужба КП "Київавтошляхмісту" у понеділок, 5 травня.

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Обмеження руху транспорту на мосту через річку Десенка

"Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро "Почайна". Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина", — йдеться у повідомленні.

Міст через Десенку. Фото: kyivcity.gov.ua

Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюватиметься крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних засобів.

У цей період працівники комунального підприємства проводитимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка на відрізку близько 800 метрів у бік станції метро "Почайна".

Відомо, що дорожники виконають:

часткове відновлення несних конструкцій мосту;

заміну балок прогонових будов;

ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році, а останній капремонт проводили у 2005 році.

"Для безпечної експлуатації фахівці комунального підприємства регулярно виконують необхідні ремонтні роботи. Зокрема, у 2022–2024 роках відремонтували всю проїжджу частину в напрямку правого на лівий берег та частково — у протилежному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві оголошено тендер на проведення протиаварійного ремонту пішохідного мосту між Наддніпрянським шосе та проспектом Науки. Очікувана вартість проєкту становить 40,72 млн грн

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що з будівництва Подільського мосту в Києві розкрали в рази більше, ніж відомі 153 млн грн, а після 2014 року влада так і не провела аудит проєкту.