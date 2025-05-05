У Києві частково обмежать рух транспорту через один з мостів — деталі

У Києві обмежать рух одним з мостів до кінця року — причина
У Києві з 9 травня частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка. Це триватиме до кінця 2025 року. У разі змін чи завчасного відновлення руху повідомлять додатково.
Про це повідомила пресслужба КП "Київавтошляхмісту" у понеділок, 5 травня.
Обмеження руху транспорту на мосту через річку Десенка
"Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро "Почайна". Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина", — йдеться у повідомленні.
Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюватиметься крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних засобів.
У цей період працівники комунального підприємства проводитимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка на відрізку близько 800 метрів у бік станції метро "Почайна".
Відомо, що дорожники виконають:
- часткове відновлення несних конструкцій мосту;
- заміну балок прогонових будов;
- ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;
- облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.
Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році, а останній капремонт проводили у 2005 році.
"Для безпечної експлуатації фахівці комунального підприємства регулярно виконують необхідні ремонтні роботи. Зокрема, у 2022–2024 роках відремонтували всю проїжджу частину в напрямку правого на лівий берег та частково — у протилежному напрямку", — йдеться у повідомленні.
Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Києві оголошено тендер на проведення протиаварійного ремонту пішохідного мосту між Наддніпрянським шосе та проспектом Науки. Очікувана вартість проєкту становить 40,72 млн грн
Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що з будівництва Подільського мосту в Києві розкрали в рази більше, ніж відомі 153 млн грн, а після 2014 року влада так і не провела аудит проєкту.
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