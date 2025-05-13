Северный мост в Киеве — нужно отремонтировать велосипедные дорожки

Северный мост в Киеве. Фото: wikipedia.org

Киевляне обратились к местным властям с просьбой провести капитальный ремонт велосипедно-пешеходной дорожки на Северном мосту. Сейчас дорожка имеет многочисленные повреждения и местами разрушенное покрытие.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

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Ремонт велосипедных дорожек на Северном мосту

Автор петиции Андрей Сукачевский призывает местные власти провести капитальный ремонт велосипедно-пешеходной дорожки на Северном мосту, соединяющем Троещину и район Почайной. Он указывает, несмотря на то, что сам мост несколько раз ремонтировался, велопешеходную часть или не ремонтировали совсем, или в последний раз это делали очень давно. Сейчас она находится в крайне неудовлетворительном и опасном состоянии.

"Северный мост состоит из двух частей — со стороны Троещины и со стороны Почайной — и оба участка велосипедно-пешеходной дорожки нуждаются в обновлении. Дорожка имеет многочисленные повреждения: трещины, ямы, неровности, местами разрушенное покрытие", — говорится в тексте петиции.

Отмечается, что из-за ненадлежащего состояния дорожки многие велосипедисты, самокатчики и другие пользователи персонального транспорта вынуждены передвигаться по проезжей части, что является нарушением правил дорожного движения и создает опасность как для них, так и для водителей.

Активист отметил, что ремонт этой инфраструктуры обеспечит безопасное и комфортное передвижение, уменьшит риски ДТП и будет способствовать развитию экологического транспорта и устойчивой мобильности в городе.

Петиция на сайте КГС. Фото: скриншот

По состоянию на 13 мая петицию подписали 475 человек из нужных 6000. Для того, чтобы собрать подписи еще есть 51 день.

Напомним, в Киеве ограничат движение по одному из мостов до конца года. Причина этого — противоаварийный ремонт на переправе.

Кроме того, в столице начали тендеры на проектирование ремонтов мостов. Подача заявок на участие в тендерах продолжалась до 2 мая 2025 года.