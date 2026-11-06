Люди біля громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Києві відсьогодні на Південному мосту відкрили другу смугу з лівого на правий берег міста. Повідомляється, що рух дозволено для транспорту вагою до 10 тонн і наземному громадському транспорту. Натомість у напрямку з правого на лівий берег рух здійснюється однією смугою, обмеження все ще діють.

Про це повідомляє та КМДА, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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У Києві на Південному мосту відкрили другу смугу

Київська міська державна адміністрація повідомила, що відсьогодні, 6 листопада, у столиці на Південному мості відкрито другу смугу, а саме з лівого на правий берег міста.

"Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту", — пишуть в КМДА.

Водночас досі діють деякі обмеження, правого на лівий берег, як і раніше, відкрита одна смуга руху. Вагові обмеження також не змінились.

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Журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко повідомляє, що транспортна ситуація в столиці залишається вкрай складною. У центрі Києва, на Хрещатику, пасажири не мають достатньо місць, щоб розміситись з комфортом, їм доводиться вміщуватись в транспорт. Це відбувається через значне навантаження на громадський транспорт міста.

Допис КМДА. Скриншот: Telegram

Новини Києва

Ми писали, що журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомила про те, скільки киян витрачають часу на дорогу. Жителі Лівого берега міста розповіли їй, що змушені змінювати маршрути, щоб дістатися до Правого берега. За їхніми словами, вони закладають на дорогу від 15 до 40 хв.

Новини.LIVE інформували, що також журналістка Діана Шликова заявила, що внаслідок ремонту асфальтобетонного покриття на мосту через річку Либідь будуть тимчасові зміни руху транспорту. Повідомляється, що із 6 листопада та до 8 листопада зміниться схема проїзду Столичним шосе.