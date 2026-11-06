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Главная Киев На Южном мосту в Киеве открыли вторую полосу движения

На Южном мосту в Киеве открыли вторую полосу движения

Ua ru
6 ноября 2026 17:30
На Южном мосту в столице открыли вторую полосу движения Новини.LIVE
Люди возле общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с сегодняшнего дня на Южном мосту открыли вторую полосу движения с левого на правый берег города. Сообщается, что движение разрешено для транспорта весом до 10 тонн и наземного общественного транспорта. В то же время в направлении с правого на левый берег движение осуществляется по одной полосе, ограничения по-прежнему действуют.

Об этом сообщает КГГА, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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В Киеве на Южном мосту открыли вторую полосу

Киевская городская государственная администрация сообщила, что с сегодняшнего дня, 6 ноября, в столице на Южном мосту открыта вторая полоса, а именно с левого на правый берег города.

"Проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн, а также наземному общественному транспорту", — пишут в КГГА.

В то же время до сих пор действуют некоторые ограничения: с правого на левый берег, как и раньше, открыта одна полоса движения. Весовые ограничения также не изменились.

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Журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко сообщает, что транспортная ситуация в столице остается крайне сложной. В центре Киева, на Крещатике, пассажирам не хватает мест, чтобы разместиться с комфортом, им приходится тесниться в транспорте. Это происходит из-за значительной нагрузки на общественный транспорт города.

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Сообщение КГГА. Скриншот: Telegram

Новости Киева

Мы писали, что журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова сообщила о том, сколько времени киевляне тратят на дорогу. Жители Левого берега города рассказали ей, что вынуждены менять маршруты, чтобы добраться до Правого берега. По их словам, они тратят на дорогу от 15 до 40 минут.

Новини.LIVE сообщали, что журналистка Диана Шлыкова также заявила, что в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Лыбидь будут временные изменения в движении транспорта. Сообщается, что с 6 по 8 ноября изменится схема проезда по Столичному шоссе.

Киев транспорт столица общественный транспорт Южный мост
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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