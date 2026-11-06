Затори у Києві. Фото: Новини.LIVE

Із вечора п’ятниці, 6 листопада, до неділі, 8 листопада, у Києві зміниться схема проїзду ділянкою Столичного шосе. Причиною стане ремонт асфальтобетонного покриття на мосту через річку Либідь. Роботи триватимуть понад дві доби, тому водіям варто заздалегідь врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Про це в ефірі програми Ранок.LIVE повідомила журналістка Діана Шликова.

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Коли обмежать рух на Столичному шосе

Ремонтні роботи проводитимуть на мосту через річку Либідь. Фахівці оновлюватимуть асфальтобетонне покриття.

У КП "Київавтошляхміст" напередодні повідомляли: "Із 18:00 6 листопада і до 20:00 8 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту".

На час ремонту змінять схему проїзду. Як зазначили в комунальному підприємстві: "Ремонт проводитимуть у першій і другій смугах руху. На час робіт рух транспорту організують третьою та четвертою смугами".

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Схема проведення ремонтних робіт у Києві. Зображення: КМДА

Яка ситуація із заторами біля Південного мосту

Водночас транспортна ситуація на лівому березі Києва залишається складною. За словами Діани Шликової, затори на під'їздах до Південного мосту все ще виникають, але останнім часом стали меншими порівняно з попередніми тижнями.

Найбільше автомобілів на цьому напрямку спостерігають уранці, коли водії їдуть із лівого берега на правий. Тому додаткові обмеження на Столичному шосе можуть вплинути на час поїздок.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на під'їздах до Південного мосту в Києві вже кілька тижнів зберігаються затори.

Також Новини.LIVE писали про те, що через транспортні труднощі та зміни в роботі метрополітену деякі жителі лівого берега змушені закладати на дорогу додаткові 15–40 хвилин. Частина пасажирів шукає альтернативні маршрути та інші способи пересування містом.