Ремонтные работы на мосту в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве на Южном мосту в субботу, 21 ноября, возобновляется движение общественного транспорта в обоих направлениях. Проезд с правого на левый берег организован через улицу Саперно-Слободскую.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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Возобновление движения общественного транспорта по Южному мосту Киева

Автобусное сообщение по Южному мосту обеспечено в обоих направлениях.

"Движение возобновляется после ограничений, введенных в связи с повреждениями моста в результате вражеских атак на столицу", — говорится в сообщении.

С правого на левый берег будут курсировать автобусные маршруты:

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22;

22-ТЛ;

91.

В КГГА просят пассажиров учитывать изменения в организации движения общественного транспорта и планировать поездки заранее.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Как работают другие мосты в Киеве:

Северный мост — разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе в обоих направлениях, но запрещено движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта;

— разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе в обоих направлениях, но запрещено движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта; Подольский мостовой переход — работает в штатном режиме;

— работает в штатном режиме; Дарницкий мост — работает в штатном режиме;

— работает в штатном режиме; Мост "Метро" — работает в штатном режиме, но движение грузового транспорта запрещено;

— работает в штатном режиме, но движение грузового транспорта запрещено; Мост им. Е. О. Патона — работает в штатном режиме, действует реверсивное движение (с 06:00 до 16:00 с левого на правый берег, а с 16:00 до 24:00 — с правого на левый).

Работа мостов в Киеве 21 ноября. Фото: КГГА

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко, в результате массированного российского обстрела 20 ноября были повреждены три моста через Днепр. Речь идет о Южном и Дарницком мостах, а также о Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

А футуролог Виталик Кулик подчеркивал необходимость усиления защиты подъездов к Киеву, поскольку в настоящее время они находятся в опасности. В частности, речь идет о защитных сетках и ПВО.