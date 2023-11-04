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На площі Перемоги в Києві почали демонтаж радянської зірки

4 листопада 2023 09:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На площі Перемоги в Києві почали демонтаж радянської зірки
На площі Перемоги в Києві демонтують радянську зірку. Фото: Андрій Цаплієнко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві на площі Перемоги почався демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ". Це відбувається в рамках кампанії по декомунізації.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Знесення зірки на площі Перемоги. Фото:  Скриншот

На площі Перемоги зносять радянську зірку

Працівники комунальних служб столиці розпочали демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ".

Обеліск "Місто-герой Київ", створений у 1982 році, увійшов до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну процес декомунізації в столиці активізувався.

Нагадуємо, у Києві на Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва. 

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 26 жовтня, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.

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