На площі Перемоги в Києві почали демонтаж радянської зірки

На площі Перемоги в Києві демонтують радянську зірку. Фото: Андрій Цаплієнко

У Києві на площі Перемоги почався демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ". Це відбувається в рамках кампанії по декомунізації.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Працівники комунальних служб столиці розпочали демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ".

Обеліск "Місто-герой Київ", створений у 1982 році, увійшов до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну процес декомунізації в столиці активізувався.

Нагадуємо, у Києві на Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 26 жовтня, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.