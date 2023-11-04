На площади Победы в Киеве начали демонтаж советской звезды

На площади Победы в Киеве будет демонтирована советская звезда. Фото: Андрей Цаплиенко

В Киеве на площади Победы начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это происходит в рамках кампании по декоммунизации.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Сотрудники коммунальных служб столицы приступили к демонтажу советской звезды на обелиске "Город-герой Киев".

Обелиск "Город-герой Киев", созданный в 1982 году, вошел в предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину процесс декоммунизации в столице активизировался.

Напомним, в Киеве на Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 26 октября, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.