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На площади Победы в Киеве начали демонтаж советской звезды

4 ноября 2023 09:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На площади Победы в Киеве начали демонтаж советской звезды
На площади Победы в Киеве будет демонтирована советская звезда. Фото: Андрей Цаплиенко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве на площади Победы начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это происходит в рамках кампании по декоммунизации.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Снос звезды на площади Победы. Фото: Скриншот

На площади Победы сносят советскую звезду

Сотрудники коммунальных служб столицы приступили к демонтажу советской звезды на обелиске "Город-герой Киев".

Обелиск "Город-герой Киев", созданный в 1982 году, вошел в предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину процесс декоммунизации в столице активизировался.

Напомним, в Киеве на Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 26 октября, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.

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