На площади Победы в Киеве начали демонтаж советской звезды
В Киеве на площади Победы начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это происходит в рамках кампании по декоммунизации.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
На площади Победы сносят советскую звезду
Сотрудники коммунальных служб столицы приступили к демонтажу советской звезды на обелиске "Город-герой Киев".
Обелиск "Город-герой Киев", созданный в 1982 году, вошел в предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину процесс декоммунизации в столице активизировался.
Напомним, в Киеве на Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева.
Ранее мы сообщали, что в четверг, 26 октября, в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.
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