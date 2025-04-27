Розкрадання на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту — Кучеренко назвав масштаби

На Подільському мосту вкрали більше, ніж про це відомо, — нардеп
Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що на будівництві Подільського мостового переходу в Києві було розкрадено в десятки разів більше коштів, ніж відомі 153 мільйони гривень. Після Революції Гідності у 2014 році ні міська влада, ні центральна адміністрація не ініціювали аудит проєкту.
Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".
Розкрадання на будівництві Подільського мосту
За словами Кучеренка, будівництво Подільського мосту відбувалося із суттєвим завищенням кошторисів та без належного контролю. Він підкреслив, що ще після Революції Гідності у 2014 році ні міська влада, ні центральна адміністрація не ініціювали аудит проєкту.
"Чому у 2014 році після Майдану міська адміністрація і державна влада не зробили аудит будівництва цього мосту? Чому не назвала конкретних винних, які розкрадали це все, і не притягнула їх до відповідальності? Тому що їм було зручно не робити аудит і продовжувати ту ж саму справу", — наголосив нардеп.
Кучеренко підкреслив, що справжній масштаб розкрадання значно перевищує озвучені суми, і назвав Подільський міст символом корупційних схем у столиці.
Нагадаємо, 1 грудня 2024 року Подільсько-Воскресенським мостом у Києві проїхали перші автомобілі.
А 20 грудня київська прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою скасувати договір на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через значний ріст вартості проєкту — з 4,3 мільярда гривень у 2017 році до понад 8,7 мільярда на кінець 2024 року.
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