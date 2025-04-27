Розкрадання на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту — Кучеренко назвав масштаби

Будівництво Подільського мосту. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що на будівництві Подільського мостового переходу в Києві було розкрадено в десятки разів більше коштів, ніж відомі 153 мільйони гривень. Після Революції Гідності у 2014 році ні міська влада, ні центральна адміністрація не ініціювали аудит проєкту.

Про це він сказав в ефірі програми "Київський час".

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Розкрадання на будівництві Подільського мосту

За словами Кучеренка, будівництво Подільського мосту відбувалося із суттєвим завищенням кошторисів та без належного контролю. Він підкреслив, що ще після Революції Гідності у 2014 році ні міська влада, ні центральна адміністрація не ініціювали аудит проєкту.

"Чому у 2014 році після Майдану міська адміністрація і державна влада не зробили аудит будівництва цього мосту? Чому не назвала конкретних винних, які розкрадали це все, і не притягнула їх до відповідальності? Тому що їм було зручно не робити аудит і продовжувати ту ж саму справу", — наголосив нардеп.

Кучеренко підкреслив, що справжній масштаб розкрадання значно перевищує озвучені суми, і назвав Подільський міст символом корупційних схем у столиці.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року Подільсько-Воскресенським мостом у Києві проїхали перші автомобілі.

А 20 грудня київська прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою скасувати договір на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через значний ріст вартості проєкту — з 4,3 мільярда гривень у 2017 році до понад 8,7 мільярда на кінець 2024 року.