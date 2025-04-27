Хищения на строительстве Подольско-Воскресенского моста — Кучеренко назвал масштабы

Строительство Подольского моста. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что на строительстве Подольского мостового перехода в Киеве было разворовано в десятки раз больше средств, чем известные 153 миллиона гривен. После Революции Достоинства в 2014 году ни городские власти, ни центральная администрация не инициировали аудит проекта.

Об этом он сказал в эфире программы "Київський час".

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Хищения на строительстве Подольского моста

По словам Кучеренко, строительство Подольского моста происходило с существенным завышением смет и без надлежащего контроля. Он подчеркнул, что еще после Революции Достоинства в 2014 году ни городские власти, ни центральная администрация не инициировали аудит проекта.

"Почему в 2014 году после Майдана городская администрация и государственная власть не сделали аудит строительства этого моста? Почему не назвала конкретных виновных, которые разворовывали это все, и не привлекла их к ответственности? Потому что им было удобно не делать аудит и продолжать то же самое дело", — подчеркнул нардеп.

Кучеренко подчеркнул, что настоящий масштаб хищения значительно превышает озвученные суммы, и назвал Подольский мост символом коррупционных схем в столице.

Напомним, 1 декабря 2024 года по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве проехали первые автомобили.

А 20 декабря киевская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд с требованием отменить договор на строительство Подольско-Воскресенского моста из-за значительного роста стоимости проекта — с 4,3 миллиарда гривен в 2017 году до более 8,7 миллиарда на конец 2024 года.