Вартість Подільського мосту зросла вдвічі — що відомо

Подільський міст у Києві. Фото: КиївВлада

Прокуратура Києва подала позов до Господарського суду з вимогою скасувати договір на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Причиною став значний ріст вартості проєкту – з 4,3 мільярда гривень у 2017 році до понад 8,7 мільярда на кінець 2024 року. До того ж, вартість продовжує зростати, а сам міст досі не завершено.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Деталі щодо угоди про добудову Подільського мосту

У 2017 році комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" уклало угоду з приватною компанією на будівництво мосту. Однак до договору неодноразово вносилися зміни, які збільшували терміни робіт та суму витрат.

Антимонопольний комітет України виявив порушення під час тендеру, проведеного у 2017 році. Зокрема, з’ясувалося, що компанії-учасники змовлялися між собою, використовуючи спільні пристрої, IP-адреси та представника. Це порушення правил конкуренції було підтверджене судовими рішеннями.

Також в прокуратурі зазначили, що протягом 2022-2023 років ці товариства намагались оскаржити рішення АКМУ в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

Зважаючи на всі ці факти та необхідність добудови мосту, що і надалі вимагатиме видатків з бюджету, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано до Господарського суду позов про визнання недійсним договору генпідряду між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним товариством, що будує міст з 2017 року.

Подільський міст став довгобудом в Києві

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту триває вже понад 30 років і супроводжується низкою фінансових зловживань. У 2023 році прокуратура виявила розкрадання 36 мільйонів гривень, а у червні стало відомо про ймовірне привласнення ще 104 мільйонів. У серпні 2024 року підозру отримав субпідрядник через привласнення шести мільйонів гривень, а в листопаді заступнику директора компанії висунули обвинувачення у службовій недбалості, що призвело до збитків у понад 3,5 мільйона гривень.

У грудні рух Подільським мостом нарешті було відкрито.